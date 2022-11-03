Сборная России назвала расширенный состав на игру с Таджикистаном: подробности

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на игру с Таджикистаном в ноябре.

С кем сыграет сборная России

Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября, матч пройдет в Душанбе на вмещающем 20 тысяч зрителей Центральном республиканском стадионе.

Таджикистан занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда — обладатель Кубка вызова АФК-2006, финалист турнира 2008 года и бронзовый призер 2010 года.

С 2022 года сборной руководит немецко-хорватский специалист Петар Шегрт. В 2018 году он выиграл Кубок футбольной федерации Южной Азии вместе со сборной Мальдив.

Cборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.

Кроме того, россияне должны провести и второй матч — 20 ноября, но соперник пока не объявлен.

Состав команды

В расширенный список на сентябрьский сбор попали 37 футболистов.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Когда был последний матч сборной

24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией (2:1). Встреча в Бишкеке стала для национальной команды первой с 14 ноября 2021 года, когда сборная проиграла Хорватии (0:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Реакция

«Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — мечта каждого футболиста. Есть понимание: чтобы попасть в окончательный список, необходимо доказывать свою состоятельность на поле, в частности в двух оставшихся матчах чемпионата. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», — сказал нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев корреспонденту «СЭ».

«Мы предвидели это. Я два дня назад высказывался насчет того, что Сычевой находится в хорошей форме и Карпину стоит обратить внимание на нашего игрока. Возможно, меня услышали. «Оренбург» радуется этому успеху. Можем себя в грудь стучать! Мы из недавнего бармена сделали игрока такого уровня! Это достижение клуба! Отметим ли в баре это? Как-нибудь разберемся. (Смеется.) Когда он начал забивать, в том числе и в октябре сделал дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, это о многом говорило», — заявил «СЭ» президент «Оренбурга» Василий Еремякин.