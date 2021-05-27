Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации сегодня, 27 мая.

На счету российской команды 1462,65 очка. Рейтинг ФИФА возглавляет сборная Бельгии (1783,38 очка), второй идет Франция (1757,3), на третьем месте — Бразилия (1764,65). Единственное изменение в таблице по сравнению с рейтингом на 7 апреля — Бахрейн (1240,1) поднялся на 98-е место, опередив Киргизию (1240,08, 99-е место).

Следующая версия мирового рейтинга ФИФА будет опубликована 12 августа 2021 года.

Рейтинг сборных ФИФА от 27 мая 2021-го

1 (1*). Бельгия — 1783,38 очка

2 (2*). Франция — 1757,3

3 (3*). Бразилия — 1742,65

4 (4*). Англия — 1686,78

5 (5*). Португалия — 1666,12

6 (6*). Испания — 1648,13

7 (7*). Италия — 1642,06

8 (8*). Аргентина — 1641,95

9 (9*). Уругвай — 1639,08

10 (10*). Дания — 1631,55

...

24 (24*). Украина — 1514.64

...

38 (38*). Россия — 1462,65

* - место в предыдущем рейтинге.