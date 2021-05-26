Соболев рассказал о повреждении на тренировке сборной России

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал, почему занимался по индивидуальной программе на тренировке национальной команды.

- Почему вчера были не в общей группе?

- На прошлой тренировке чуть-чуть повернул голеностоп. Как показывает практика, лучше отдохнуть пару дней, чтобы не усугубить. Нет никакой расслабленности ни у кого. Конечно, усталость есть, но все понимают, что готовимся к большому турниру. Не все любят такую тяжелую работу. Когда играешь, конечно, приятнее. Интенсивность высокая, примерно 9 из 10.

- У вас есть спокойствие, что, если не травма, вы точно поедете в Евро?

- Не думаю об этом. Просто работаю.

- Были разговоры, что вы хотите заняться своим имиджем, зубами.

- Да, уже сейчас поставил брекеты. Я начал этим заниматься за два месяца до сбора. Сначала было некомфортно, решил до Евро это сделать, чтобы не думать.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)