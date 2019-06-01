Антон Шунин: "Мы не делим соперников на слабых и сильных"

Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал, как вписывается в коллектив вратарь "Ростова" Сергей Песьяков, а также отметил, что никто не разделяет соперников по уровню силы.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

– Сегодня у сборной была "двусторонка". Какой-то стимул внутри сборной есть?

– Нет. Стимула никакого нет. Сейчас идет рабочий формат, поэтому в этом плане нет.

– Проигравшие хоть кувыркались?

– Не видел, чтобы кувыркались. Сегодня все силы оставили на футбольном поле, потому что тренировки сейчас идут хорошие, силовые.

– Матчи у нашей сборной сейчас будут с не самыми сильными соперниками. Есть ли шансы стать первым номером в команде?

– Мы не делим соперников на слабых и сильных. Есть задача, которую надо выполнить. Мы должны выйти на чемпионат Европы. Что касается меня, я готовлюсь, стараюсь себя проявить, а дальше главной тренер должен выбрать.

– Сергей Песьяков, можно сказать, дебютант. Раньше в сборную он не приезжал. Как вы ему помогаете или он сразу влился в коллектив и не нуждается в помощи?

– Он себя хорошо чувствует, но вам об этом лучше спросить у него. А в плане коллектива, у нас отличные отношения внутри сборной, все друг с другом общаются. Это самое главное. Все работают на максимуме. (Елена Григорьевская)

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