Алексей Березуцкий: "Слуцкого не пускаем за руль. Переживаем за свою жизнь"

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о том, какие машины водят с Василием и почему стараются не пускать Леонида Слуцкого за руль.

– Слуцкий водит Ауди Q3. У Васи машина еще меньше, а у меня "Гольф", так как у "Витесса" контракт с Фольксваген груп. Но иметь другую машину в Арнеме нет смысла: город маленький – не припаркуешься, не проедешь, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди".

Кто обычно за рулем автомобиля? Либо я, либо Вася, либо Олег (Яровинский​ – тренер "Витесса" – Прим. "СЭ"). Но ни в коем случае не Слуцкий. Леониду Викторовичу нельзя давать водить машину. Потому что мы переживаем за свои жизни и за руль его не пускаем. Он сбивает все стойки, деревья – любит по мелочи.

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