Соболев о приезде допинг-офицеров в 4 утра: «Было желание ответить, что хочется спать»

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев рассказал о приезде допинг-офицеров в 4 утра.

«Приезжал допинг-офицер? Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает. Было желания ответить, что хочется спать. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг-проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие», — приводит слова Соболева matchtv.ru.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как отнесся к тому, что к игрокам национальной команды в 4 утра приезжали допинг-офицеры.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана в Тегеране, а три дня спустя — против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.