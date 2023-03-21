Кафанов: «У нас две кандидатуры на первый номер в сборной — Селихов и Сафонов»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто будет первым номером в национальной команде.

— Кто первый номер в сборной?

— В том году это был Матвей Сафонов. В этом году мало игр было. Матвей неровно отыграл осенью. На последнем сборе были Саша Селихов, Антон Шунин. Если так брать, то заканчивал чемпионат первым номером сезона Антон Шунин. Он нормально играл и в чемпионате, и за сборную. На сегодняшний день у нас две кандидатуры. Это Селихов и Сафонов. В Иран полетят все четыре вратаря? С Матвеем еще есть вопросы, насколько он здоров. Если бы Матвей сейчас не приехал, то на игру в Санкт-Петербург мы были готовы вызвать Илью Лантратова. Не просто вызвать в обойму, а играть.

— Чем вы объясняете прогресс Помазуна?

— Он сделал правильный выбор и не стал сидеть в ЦСКА. Игорь Акинфеев — сильный вратарь, и трудно выиграть у него конкуренцию. Илья ушел в «Урал», начал играть. Первый сезон был не такой ровный, второй — уже лучше. Он становится все надежнее. Наверное, и папины гены играют свою роль. Вратарские династии — это всегда интересно. Илья прогрессирует и идет небольшими шагами вверх.

— Кто из вратарей лучший в игре ногами и на выходе?

— По игре ногами надо смотреть на цифры. Есть тренеры, которые запрещают играть ногами. Йоканович в «Динамо» не дает играть ногами, например, хотя и Шунин, и Лещук техничные. Другая философия. Поэтому сложно сравнивать. Абаскаль пришел в «Спартак» — и Саша Максименко, и Саша Селихов показали, что очень хорошо играют ногами. Чтобы это показать, надо в этот футбол играть. Хорошо играют ногами Матвей Сафонов, Игорь Акинфеев. По цифрам лучший — Песьяков.

— Кто лучший на линии?

— Не буду говорить, кто лучший. Просто скажу, что мне нравятся Игорь Акинфеев и Саша Селихов.

— Чемпионат мира дал какие-то идеи, которые вы применяете в сборной?

— Он только укрепил веру в то, что мы все делаем правильно и в «Ростове», и в сборной. Могу сказать, что наша вратарская школа стала сильнее. У нас не осталось иностранцев не потому, что мы их не берем, а потому, что они не сильнее наших. Приезжал бразилец в «Зенит», но он не лучше Кержакова, Одоевского или Васютина.

— Зачем было шесть вратарей в расширенном списке?

— Получили травмы Шунин и Джанаев, после этого вопрос отпал.