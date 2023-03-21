Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:58

Кафанов: «У нас две кандидатуры на первый номер в сборной — Селихов и Сафонов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто будет первым номером в национальной команде.

— Кто первый номер в сборной?

— В том году это был Матвей Сафонов. В этом году мало игр было. Матвей неровно отыграл осенью. На последнем сборе были Саша Селихов, Антон Шунин. Если так брать, то заканчивал чемпионат первым номером сезона Антон Шунин. Он нормально играл и в чемпионате, и за сборную. На сегодняшний день у нас две кандидатуры. Это Селихов и Сафонов. В Иран полетят все четыре вратаря? С Матвеем еще есть вопросы, насколько он здоров. Если бы Матвей сейчас не приехал, то на игру в Санкт-Петербург мы были готовы вызвать Илью Лантратова. Не просто вызвать в обойму, а играть.

— Чем вы объясняете прогресс Помазуна?

— Он сделал правильный выбор и не стал сидеть в ЦСКА. Игорь Акинфеев — сильный вратарь, и трудно выиграть у него конкуренцию. Илья ушел в «Урал», начал играть. Первый сезон был не такой ровный, второй — уже лучше. Он становится все надежнее. Наверное, и папины гены играют свою роль. Вратарские династии — это всегда интересно. Илья прогрессирует и идет небольшими шагами вверх.

— Кто из вратарей лучший в игре ногами и на выходе?

— По игре ногами надо смотреть на цифры. Есть тренеры, которые запрещают играть ногами. Йоканович в «Динамо» не дает играть ногами, например, хотя и Шунин, и Лещук техничные. Другая философия. Поэтому сложно сравнивать. Абаскаль пришел в «Спартак» — и Саша Максименко, и Саша Селихов показали, что очень хорошо играют ногами. Чтобы это показать, надо в этот футбол играть. Хорошо играют ногами Матвей Сафонов, Игорь Акинфеев. По цифрам лучший — Песьяков.

— Кто лучший на линии?

— Не буду говорить, кто лучший. Просто скажу, что мне нравятся Игорь Акинфеев и Саша Селихов.

— Чемпионат мира дал какие-то идеи, которые вы применяете в сборной?

— Он только укрепил веру в то, что мы все делаем правильно и в «Ростове», и в сборной. Могу сказать, что наша вратарская школа стала сильнее. У нас не осталось иностранцев не потому, что мы их не берем, а потому, что они не сильнее наших. Приезжал бразилец в «Зенит», но он не лучше Кержакова, Одоевского или Васютина.

— Зачем было шесть вратарей в расширенном списке?

— Получили травмы Шунин и Джанаев, после этого вопрос отпал.

Александр Селихов
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
2
7
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
«Если примут решение поменять тренера сборной — ради бога. Кто-то держится за это место?» Интервью Карпина
Кавазашвили — о матче против сборной Ирана: «Нам нельзя бояться, что в первой же игре потерпим поражение»
Лоза — о предстоящем матче сборной России: «Иран отнюдь не мальчик для битья»
Канчельскис — о матче против сборной Ирана: «Надеть майку сборной России — многого стоит!»
Колыванов предположил, почему Карпин не вызвал Чалова в сборную России
Гаджиев не исключает, что клубы попросили Головина и Миранчука не ехать в расположение сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин о матче с Ираком в Санкт-Петербурге: «У сборной будет поддержка и будет результат»

Соболев о приезде допинг-офицеров в 4 утра: «Было желание ответить, что хочется спать»
Новости
RSS RSS
Все новости