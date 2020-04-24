Александр Кокорин: «Сейчас бы меня не вызвали в сборную России»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Еще пару голов и Черчесов вызовет? Дай бог. Для меня перенос — это плюс, будет много времени набрать форму и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали. Связывался ли кто-нибудь со мной? Нет. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. С Черчесовым давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних, — сказал Кокорин на видео Youtube-канала «Красава».

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.