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Сегодня, 19:24

Алаев рассказал о причинах срыва товарищеского матча Россия — Иран

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболисты сборной Ирана.
Фото Global Look Press

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев рассказал о причинах срыва товарищеского матча между сборными России и Ирана.

— Почему все-таки не состоялся матч с Ираном?

— Для меня удивительная история, — сказал Алаев. — Скрывать не буду, переговоры с Иранской федерацией вел в том числе и я. История эта началась еще с матчей в июне, там возникли сложности, затянулось согласование. Период был немножко другой, мы тогда ни одного матча не играли. Реально затянулся вопрос согласования: и место проведения, и авторизация со стороны ФИФА и УЕФА. В какой-то момент они поменяли соперника, собирались играть с Канадой в Ванкувере, визу не дали, не полетели туда, потом договорились, что проведем этот матч в Тегеране в ноябре. Я еще был генсеком РФС, было официальное письмо, подтверждающее, что мы играем товарищеский матч в Тегеране, затем начались волнения в Иране, коммуникация стала все меньше. Они реально не выходили на связь, не знаю, по каким причинам. Для меня это первый раз в истории, когда мы имеем официальное подтверждение, но матч по итогу не играется. Здесь что-то пошло не так, в чем истинная причина, я не знаю до конца.

Матч между сборными России и Ирана должен был состояться в ноябре незадолго до старта ЧМ-2022 в Катаре. В результате российская команда провела товарищеские игры с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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