Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.

21-летний Ахметов заменит в заявке сборной России полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который получил мышечное повреждение и не сыграет против «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что хавбек «Валенсии» Денис Черышев не сможет помочь команде Станислава Черчесова в предстоящих играх отбора к Евро-2020. Вместо 28-летнего футболиста был вызван Александр Ерохин («Зенит»).

В текущем сезоне Ахметов провел 21 матч за ЦСКА и забил три гола.

Ахметов вызван в сборную России ???

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. 1/2 pic.twitter.com/G0cZFIf5nA — Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019

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