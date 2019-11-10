Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова

18:05
Теги:

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.

21-летний Ахметов заменит в заявке сборной России полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который получил мышечное повреждение и не сыграет против «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ.

Ранее стало известно, что хавбек «Валенсии» Денис Черышев не сможет помочь команде Станислава Черчесова в предстоящих играх отбора к Евро-2020. Вместо 28-летнего футболиста был вызван Александр Ерохин («Зенит»).

В текущем сезоне Ахметов провел 21 матч за ЦСКА и забил три гола.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 8318
Все опросы
Какое место сборная России займет в отборочной группе Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир