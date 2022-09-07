Газзаев считает, что сборной необходимы товарищеские матчи: «Рано или поздно нас допустят до отборочных игр»

Газзаев отреагировал на новость о том, что Россия проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что национальная команда проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

«Я считаю, что нашей сборной необходимо проводить не только товарищеские матчи, но и кратковременные сборы. В любом случае мы должны отбирать лучших игроков в национальную команду и готовиться. Это обязательная часть подготовки. Я надеюсь, что рано или поздно нашу сборную допустят до отборочных игр.

Как скоро нас вернут на международную арену? Сложно сказать. Сегодня весь наш спорт отстранен на год. Мы не исключены из ФИФА и УЕФА, а отстранены. Посмотрим, что будет через год. Надеюсь, что нас допустят. Через год будут пересматривать решение. Надеюсь, что после этого мы начнем участвовать в международных турнирах», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее стало известно, что товарищеский матч России с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. С Ираном национальная сборная встретится в ноябре. О месте и точном времени проведения матча будет сообщено позже.