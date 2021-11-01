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Дасаев считает, что Сафонов будет основным голкипером сборной России в ноябрьских матчах

16:08
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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказал мнение, что футболист «Краснодара» Матвей Сафонов будет основным голкипером сборной России в ноябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я думаю, что Сафонов будет основным вратарем, как и в последние две игры, он неплохо сыграл, — цитирует ТАСС Дасаева. — Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гилерме. Не мне решать, кто попадет в тройку вратарей, это решит тренер, трудно сказать. Что касается Лантратова, то я думаю, что его взяли для проверки, посмотреть на него».

На матчи с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября) вызваны Сафонов, Гильерме («Локомотив»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).

«Самый стабильный вратарь на данный момент? Они все показывают неплохую игру. Но 100-процентной стабильности у кого-то я не вижу. Сафонов, может, где-то стабильнее, но тоже иногда допускает ошибки», — добавил Дасаев.

Сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12819465

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