Дасаев считает, что Сафонов будет основным голкипером сборной России в ноябрьских матчах

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказал мнение, что футболист «Краснодара» Матвей Сафонов будет основным голкипером сборной России в ноябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я думаю, что Сафонов будет основным вратарем, как и в последние две игры, он неплохо сыграл, — цитирует ТАСС Дасаева. — Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гилерме. Не мне решать, кто попадет в тройку вратарей, это решит тренер, трудно сказать. Что касается Лантратова, то я думаю, что его взяли для проверки, посмотреть на него».

На матчи с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября) вызваны Сафонов, Гильерме («Локомотив»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).

«Самый стабильный вратарь на данный момент? Они все показывают неплохую игру. Но 100-процентной стабильности у кого-то я не вижу. Сафонов, может, где-то стабильнее, но тоже иногда допускает ошибки», — добавил Дасаев.

Сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17 очков).