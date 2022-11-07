Агент Чистякова не связывает непопадание футболиста в сборную с ситуацией вокруг игрока

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на непопадание футболиста в итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

— Вас или футболиста удивило непопадание Дмитрия в итоговый состав?

— Это никого не удивило. Кого-то, может быть, даже порадовало. На самом деле, может быть, даже лучше, что у Димы будет возможность сосредоточиться на работе в клубе, прийти в себя. Потому что повестка в сборную — новые эмоции, новый стресс. Сейчас, наоборот, надо работать над тем, чтобы вернуться в стартовый состав. Поэтому, в принципе, не удивило, немного расстроило, но есть, как есть. Будет работать дальше. Надеюсь, Валерий Георгиевич обратит внимание еще.

— Вы не связываете это с тем, что сейчас происходит вокруг футболиста?

— Нет. Думаю, что это связано, прежде всего, с его неудачной игрой, с тем, что есть много молодых ребят, которых сейчас есть возможность посмотреть. Возможности Димы хорошо известны Валерию Георгиевичу. Сейчас правильнее смотреть более молодых ребят на будущее.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.