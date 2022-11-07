Тихонов считает выступление в РПЛ причиной вызова шестерых игроков «Спартака» в сборную

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что попадание в окончательный состав сборной России шестерых представителей красно-белых обусловлено хорошими результатами клуба в РПЛ.

«То, что столько игроков «Спартака» вызвано, это нормально. Если команда идет впереди, играя на определенном уровне, который устраивает Карпина», — цитирует ТАСС Тихонова.

В основной состав сборной были вызваны шесть игроков «Спартака»: вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.