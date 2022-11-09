Абаев: «Сейчас самое время, чтобы попробовать в сборной России новых игроков»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о большом количестве новых игроков в сборной России.

«Сейчас самое время, чтобы попробовать в национальной команде новых игроков. Нам предстоят две товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками, хороший шанс для ребят, чтобы себя проявить. Сейчас кого-то звать из Европы все равно никакого смысла не имеет. Так что надо просто смотреть молодежь на перспективу. Для Пиняева и Сычевого такой вызов приятен, уверен, что парни выложатся в сборной на полную. Интересно будет понаблюдать за ними в деле», — приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против Таджикистана, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.