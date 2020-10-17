85 тысяч зрителей и проснувшийся «Спящий Гигант». Россия победила Англию
Сегодня, 17 октября, исполнилось 13 лет знаменитому матчу сборной России против Англии в отборочном турнире Евро-2008. Россиянам под руководством Гуса Хиддинка необходимо было побеждать соперника, чтобы сохранить шансы на выход в финальную стадию.
В игре не мог принять участия основной голкипер Игорь Акинфеев, восстанавливавшийся большую часть 2007 года после травмы крестообразной связки. Место в воротах занимал Владимир Габулов.
Англичане открыли счет на 29-й минуте — отличился Уэйн Руни.
На 58-й минуте на замену вышел Роман Павлюченко, которого Хиддинк в интервью перед игрой называл Спящим Гигантом. Через 11 минут Павлюченко сравнял счет с пенальти, а еще через 4 минуты оформил дубль на глазах 85 тысяч зрителей на стадионе «Лужники».
В игре принял участие футболист, защищающий цвета сборной до сих пор, — Юрий Жирков.
Россияне в следующем туре уступили Израилю (1:2), существенно ухудшив свои шансы на выход на Евро. В последнем туре команда обыграла Андорру и вышла на чемпионат Европы благодаря тому, что немотивированная Хорватия в параллельной игре обыграла Англию (3:2).
На самом Евро-2008 сборная добилась лучшего результата в истории, дойдя до полуфинала.
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