«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России

Пресс-конференция главных тренеров после Суперкубка в Казани.

Новый футбольный сезон в России стартовали. В Казани чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА разыграли OLIMPBET Суперкубок России. Основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти команда из Санкт-Петербурга победила 5:4 – два одиннадцатиметровых отразил Михаил Кержаков. После матча тренеры команд Сергей Семак и Владимир Федотов подвели итоги на пресс-конференции.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Федотов: «Мы не позволили «Зениту» создавать моменты»

– Почему на поле не вышел Обляков и какая травма у Дивеева?

– Последствия напряженного прошлого сезона. Им не хватило отдыха и времени на восстановление. У Облякова есть остаточные явления по травме. Он хотел сыграть, мы подводили его к матчу, и он был к этому близок. Что касается Дивеева, то в перерыве у него «заклинило» голеностоп. Это была вынужденная замена. Будем надеяться, что у него вообще нет травмы. Есть какая-то проблемка – надо ее устранить.

– Как Никита Ермаков переживает промах в серии пенальти и почему пошел бить именно он?

– Он пошел по очереди. Это нужно спросить у него, как он переживает промах. Мы поддержали парня. И мировые звезды первой величины не всегда могли справиться с волнением и часто не забивали с пенальти. Отметим хорошую игру Кержакова.

– Почему не пошел бить опытный игрок?

– А сколько еще Ермакову нужно быть молодым? Он уже год с нами «поварился». Мы знаем его качества, у него поставленный удар. Задним числом всегда проще рассуждать. Не надо копаться и зарываться в это. Понятно, что в этой лотерее есть и психология, уверенность в себе.

– Чего не хватило ЦСКА для победы в основное время и как оцените атмосферу в Казани?

– Сегодня просто феерическая обстановка и полный стадион болельщиков. Незабываемый антураж, нас горячо поддерживали. Болельщиков было много, это 12-й игрок. Команда сделала все, чтобы их отблагодарить. А не хватило нам забитых голов. Мы создавали моменты, но не хватило последнего паса и точного удара. В «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который сегодня показал все свое мастерство.

– Визуально и статистически ЦСКА переиграл «Зенит». Вы довольны игрой команды?

– Только мы знаем, насколько проблемной была подготовка к матчу. Не отказываюсь от своих слов: я горд командой, что она сегодня показывала сбалансированный футбол и не позволила сопернику создавать моменты. Нам нанесли два удара со средней дистанции. И то заставили Малкома бить с неудобной ноги. Были хороший прессинг, страсть и желание. Но не было забитых голов.

Сергей Семак (слева) и Сергей Шнуров. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Сергей Семак: «Качество игры далеко от того, чего мы хотим»

– Тяжелый матч, но это игра за титул. Остроты было очень мало. Но пенальти добавили интригу, градус напряженности. Прекрасная атмосфера на стадионе. Спасибо болельщикам ЦСКА и «Зенита» – они сделали нам футбольный праздник, мы прочувствовали этот антураж. Тяжелейшая победа. Главное, что титул у нас в копилочке трофеев – теперь он будет находиться в офисе клуба.

– Что случилось при замене Клаудиньо? Он был недоволен.

– Конечно, мы с ним говорили. Игроки эмоционально реагируют на замены. Он много пропустил, и мы стараемся сохранить его здоровье, чтобы не усугублять его состояние. То, что каждый футболист хочет играть, это нормально. Нет никаких проблем.

– В первом тайме у «Зенита» были неудачные розыгрыши от ворот. Вам не показалось, что это было лишним?

– Нам наоборот не хватало качества владения мячом. Возможностей выхода через передачу было достаточно. Но мы упрощали игру, когда этого не следовало делать. Я это связываю с нервозностью. И цена ошибки была высока. Это первый матч, и качество игры далеко от того, что мы хотим.

– Вы вписали свое имя в историю золотыми буквами. Каково это – стать легендой?

– Это клуб вписывает себя в историю – очередная звездочка. А мои буквы как были черно-белыми, так и остались. Я не уделяю внимание медалям и индивидуальными достижением. Главное – как мы трудимся и работаем, результаты команды. Мы отдаем все силы.

– Мантуан получил серьезную травму?

– На первый взгляд – ничего серьезного. У него свело ногу, она была в судорогах. И к полю нужно привыкать. Состояние у него не очень оптимальное, поэтому долго не проходил мышечный спазм. На первый взгляд все с ним нормально.

– Как оцените поле «Ак Барс Арены»? Связаны ли повреждения с качеством газона?

– Могу только говорить за нашу команду. У нас все живы и здоровы. Только у Мантуана ногу свело. Может быть, это качество поля. Но слава Богу, у нас нет повреждений после сегодняшнего матча.