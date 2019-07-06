"Зенит" - "Локомотив" : Мурило - в стартовом составе железнодорожников

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч Олимп-Суперкубка России с "Зенитом". С первых минут встречу начнет бразильский центральный защитник Мурило.

Состав "Локомотива": Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Макгеев, Эдер.

Москвичи и питерцы сыграют в Москве на "ВТБ Арене". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

"Зенит" – "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (время московское)