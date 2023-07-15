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Сегодня, 17:20

Чепчугов: «Зенит» и ЦСКА — две самые сильные команды чемпионата России на данный момент»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает «Зенит» и ЦСКА сильнейшими командами РПЛ на данный момент.

«Играют две самые сильные команды РПЛ на данный момент. То, как они подготовились на сборах и определит, кто больше заслуживает победу в Суперкубке. Очень важно, как они поработали за время недолгой паузы. Кстати, очень приятно, что матч пройдет в мой день рождения! Пусть победит сильнейший!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чепчугова.

15 июля в Казани проходит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России. Армейцы заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и выиграли FONBET Кубок страны. 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005217566_chepchugov_zenit_i_cska__dve_samyie_silnyie_komandyi_rpl_na_dannyiy_moment
Сергей Чепчугов
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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