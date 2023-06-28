За сутки было продано 8 тысяч билетов на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА

В первый день продаж билетов на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА было продано более 8 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт».

Это вся билетная квота, которая была выделена на сайте-партнере РФС. Всего «Ак Барс Арена» вмещает 45 379 человек.

Игра пройдет в Казани 15 июля, начало в 17.00 по московскому времени. Для посещения матча карта болельщика не нужна.

В сезоне-2022/23 «Зенит» завоевал золото чемпионата России по футболу, а ЦСКА выиграл FONBET Кубок России.