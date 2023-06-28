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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 21:48

За сутки было продано 8 тысяч билетов на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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В первый день продаж билетов на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА было продано более 8 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт».

Это вся билетная квота, которая была выделена на сайте-партнере РФС. Всего «Ак Барс Арена» вмещает 45 379 человек.

Игра пройдет в Казани 15 июля, начало в 17.00 по московскому времени. Для посещения матча карта болельщика не нужна.

В сезоне-2022/23 «Зенит» завоевал золото чемпионата России по футболу, а ЦСКА выиграл FONBET Кубок России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Стартовала продажа билетов на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА
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