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OLIMPBET Суперкубок России

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Деменко заявил, что «Зенит» и ЦСКА дадут друг другу бой в OLIMPBET Суперкубке России

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко предположил, повлияет ли межсезонный турнир на подготовку футболистов петербургского клуба к матчу за OLIMPBET Суперкубок России.

«Это все нормальный процесс, все заложено. Здесь тренеры занимались и все моменты эти смотрели, поэтому нет, [не повлияет турнир на «Зенит»]. Хорошая будет игра [в Суперкубке]. Однозначно, это будет матч неизвестный, непонятно, в какую сторону может качнуть. Что «Зенит», что ЦСКА — это такие соперники, которые дадут бой друг другу», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

Межсезонный турнир с иностранными клубами пройдет с 1 по 15 июля. 15 числа этого же месяца состоится матч за Суперкубок страны, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/29/20774972.shtml
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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