Федотов — про Дивеева и Облякова: «Им не хватило времени на восстановление»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева и полузащитника Ивана Облякова.

15 июля армейцы проиграли «Зениту» (0:0, ренальти — 4:5) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

— Что с Дивеевым и Обляковым?

— Последствия напряженного сезона. Им не хватило времени на восстановление. У Облякова есть остаточные явления по травме. Он хотел сыграть. Подводили его. Был близок. Дивеев — вынужденная замена из-за голеностопа. Будем надеяться, что там нет травмы. Есть какая-то проблемка. Надо ее устранять.

— Как Ермаков переживает промах?

— Это нужно спросить, как он переживает промах. Мы поддержали парня. И мировые звезды первой величины не всегда могли справиться с волнением и часто не забивали пенальти. Отметим игру Кержакова. Почему не пошел бить опытный игрок? А сколько нужно быть молодым? Он уже год с нами. Мы знаем его качества.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).