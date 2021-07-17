Валуев: «Приеду в Москву, надену шарф «Зенита» и сфотографируюсь»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в матче Суперкубка России-2021 (3:0).
«Сейчас «Зенит» — это сильнейший клуб, — сказал Валуев «СЭ». — Людям не нравится «Зенит»? Со злопыхателями я живу уже много лет. Они всегда есть и будут. Ничего с ними не поделаешь. Самое главное — это результат, который нельзя оспорить. Еще со времен советского «Зенита» мы ведем летопись чемпионств страны. Я только рад, когда мой клуб берет очередные высоты. Приеду в Москву, надену питерский шарф и сфотографируюсь. Не хочу ничего плохого про Москву сказать, конкуренция — это всегда здорово».
Игра проходила в Калининграде. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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