Валуев: «Приеду в Москву, надену шарф «Зенита» и сфотографируюсь»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в матче Суперкубка России-2021 (3:0).

«Сейчас «Зенит» — это сильнейший клуб, — сказал Валуев «СЭ». — Людям не нравится «Зенит»? Со злопыхателями я живу уже много лет. Они всегда есть и будут. Ничего с ними не поделаешь. Самое главное — это результат, который нельзя оспорить. Еще со времен советского «Зенита» мы ведем летопись чемпионств страны. Я только рад, когда мой клуб берет очередные высоты. Приеду в Москву, надену питерский шарф и сфотографируюсь. Не хочу ничего плохого про Москву сказать, конкуренция — это всегда здорово».

Игра проходила в Калининграде. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.