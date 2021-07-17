«Зенит» получил новый трофей за победу в Суперкубке России
«Зениту» вручили новый трофей за победу в Суперкубке России. Команда обыграла «Локомотив» (3:0). Видео опубликовано в Instagram клуба.
Как информирует пресс-служба РПЛ, предыдущий трофей был передан на вечное хранение «Зениту». В 2020 году клуб стал пятикратным победителем турнира.
После этой победы в активе «Зенита» шесть трофеев. Больше только у ЦСКА (семь).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю