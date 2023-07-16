Валуев назвал замечательным матч OLIMBPET Суперкубка России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Зенит» над ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMBPET Суперкубок России.

«Просто замечательный матч. Рад победе любимой команды. Лотерея. Серия пенальти. Мы «Зенит» и нам это нравится», — сказал Валуев «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).