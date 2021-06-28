Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок России

В «Урале» заявили, что готовы принять матч за Суперкубок России

14:20
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переносе матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» из Калининграда.

«Надеюсь, что ситуация с коронавирусом в Калининграде успокоится, и все будет хорошо. В любом случае мы всегда готовы к проведению матчей подобного масштаба», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».

Читайте также

Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020
Крал — о победе Чехии над Нидерландами: «Невероятный вечер»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
vs
0
Офсайд