В «Урале» заявили, что готовы принять матч за Суперкубок России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переносе матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» из Калининграда.

«Надеюсь, что ситуация с коронавирусом в Калининграде успокоится, и все будет хорошо. В любом случае мы всегда готовы к проведению матчей подобного масштаба», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».