В «Урале» заявили, что готовы принять матч за Суперкубок России
14:20
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переносе матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» из Калининграда.
«Надеюсь, что ситуация с коронавирусом в Калининграде успокоится, и все будет хорошо. В любом случае мы всегда готовы к проведению матчей подобного масштаба», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.
Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».
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