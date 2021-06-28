Стадион «Фишт» готов провести матч за Суперкубок России, если не будет проблем с графиком

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном переносе матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» из Калининграда.

«Необходимо ознакомиться сперва с графиком игр. По регламенту между матчами на стадионе должна быть определенная пауза, с этим могут быть накладки. Если график будет позволять, то мы готовы провести. У нас хороший газон и отличный стадион, взять организацию матча на себя — это не проблема. А вот попадет ли она в сроки проведения, это уже другой вопрос», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».