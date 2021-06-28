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«Арена Химки» готова принять матч за Суперкубок России в случае его переноса из Калининграда

14:17
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный перенос матча за Суперкубок России из Калининграда.

«Пока такой вопрос мы не рассматривали. У нас действуют точно такие же ограничения. В теории, мы готовы. Московская область всегда готова на большие проекты. Мы умеем их организовывать и понимаем, как их делать. Единственный вопрос — обеспечение допуска зрителей на арену», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».

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