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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Суперкубок России

В матче за Суперкубок команды могут сделать по шесть замен, одну — в дополнительное время

17:40

РФС утвердил изменения в положение о матче за Олимп-Суперкубок России, сообщает официальный сайт организации. Оба участника матча смогут сделать по пять замен в основное время плюс еще по одной замене — в дополнительное.

Ранее сообщалось, что дополнительное время вообще может быть отменено.

В матче за Суперкубок-2020 встретятся чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив». Игра состоится сегодня, 8 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212040

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