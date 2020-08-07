РФС утвердил изменения в положение о матче за Олимп-Суперкубок России, сообщает официальный сайт организации. Оба участника матча смогут сделать по пять замен в основное время плюс еще по одной замене — в дополнительное.

Ранее сообщалось, что дополнительное время вообще может быть отменено.

В матче за Суперкубок-2020 встретятся чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив». Игра состоится сегодня, 8 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.