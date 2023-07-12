Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Игры
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 16:13

ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России сыграет в форме прошлого сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА сыграет в матче за OLIMPBET Суперкубок России в форме прошлого сезона, сообщает директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

«Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определенным регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1289
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине
МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Рахимов прокомментировал травму Рыбуса
Алаев о гонорарах судей: «Уточнили ряд расходов инспекторов и резервных»
Рахимов ответил на вопрос о конфликте со спортдиректором «Рубина» Сафоновым
«Рубин» планирует успеть подготовить стадион к матчу с «Оренбургом» после OLIMPBET Суперкубка России
«Динамо» продаст Захаряна в «Фейеноорд» или потеряет бесплатно? Дилемма для бело-голубых
Алаев — о зимнем Кубке РПЛ: «Наша задача — сделать его более представительным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На матче OLIMPBET Суперкубка России не будет использоваться система офсайдных линий
Новости
RSS RSS
Все новости