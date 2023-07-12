ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России сыграет в форме прошлого сезона

ЦСКА сыграет в матче за OLIMPBET Суперкубок России в форме прошлого сезона, сообщает директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

«Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определенным регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.