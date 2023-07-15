Широков заявил, что переход Медины в «Спартак» можно понять

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«В матчах за Суперкубок около двух-трех голов и даже больше забивают, в этот раз ждем тоже самое. Не думаю, что к этой игре «Зенит» походит в ранге фаворита. Оценил бы шансы команд 50 на 50», — приводит «Спорт День за Днем» слова Широкова.

Также он поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». 10 июля красно-белые объявили о подписании контракта с футболистом до лета 2026 года.

«Перешел и перешел, чего в этом такого? Это же просто его личный выбор. Болельщиков можно понять, почему они это все начинают. Но ведь и игрока можно понять», — добавил специалист.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.