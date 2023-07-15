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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:33

Гаджиев поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что у «Зенита» будет незначительное преимущество над ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Сказать сложно, кто окажется победителем. Достичь максимального уровня готовности к одному матчу команды не успевают, поэтому игра будет примерно равной. Никто из них не готов на 100%, так что подобные матчи проходят неоднозначно. Учитывая, что потолок «Зенита» выше, то у них есть небольшое преимущество, но незначительное», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля и начнется в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

В 2022 году «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок страны (4:0).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10995806-gadzhiev-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-superkubka-rossii-mezhdu-zenitom-i-cska.html
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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