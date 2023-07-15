Семак — о победе в OLIMPBET Суперкубке России: «Тяжелейший матч. Игра забудется, а результат останется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«ЦСКА создал больше немного моментов. Была пара моментов, когда мы неубедительно сыграли в обороне, — сказал Семак в эфире matchtv.ru. — В остальном типичная кубковая игра, где качество было невысоким. Обе команды позволили создать минимум моментов. Пенальти добавили тех эмоций, которых не хватило во время матча. Такая лотерея. Тяжелейший матч. Игра забудется, а результат, разумеется, останется. Еще один титул в копилку нашего клуба».