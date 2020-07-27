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Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»

19:23
«Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»
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Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом», чемпионом и обладателем Кубка страны и «Локомотивом», занявшим второе место, сообщает пресс-служба Первого канала.

Игра состоится 7 августа 2020 года на «ВЭБ Арене». Начало встречи — 21:30.

Действующим обладателем трофея является «Локомотив». В 2019 году он победил «Зенит» со счетом 3:2.

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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