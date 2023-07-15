Министр спорта Татарстана — о Суперкубке: «Здорово, что стадион впервые после чемпионата мира соберет аншлаг»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился ожиданиями от проведения OLIMPBET Суперкубка России в Казани.

«Это большой проект и очень красивое шоу. Это не только про спорт, но и очень много околофутбольных событий. Здорово, что «Ак Барс Арена» впервые после чемпионата мира соберет полный аншлаг. Это будет пример нашему футбольному клубу «Рубин», который вернулся в РПЛ. И мы надеемся, что в следующем сезоне команда будет собирать аншлаги. Мы этого ждем. Мы соскучились по большому красивому футболу. А то, что нам отдали такое право, конечно большое спасибо РФС и его руководству. Мы не подведем и думаю, что будет большое красивое шоу с хорошим спортивным результатом», — сказал Леонов.

Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.