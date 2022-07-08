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Дюков: «Сделать матч ветеранов ежегодным? Почему бы и нет»

Дюков не исключил возможность проведения матча ветеранов каждый год
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о проведении матча легенд «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.

— Как вам атмосфера?

— Мне все очень понравилось. Отличная атмосфера.

— Может, ежегодным сделать матч ветеранов?

— Почему бы и нет? Наши условные ветераны, легенды доказали, что они в отличной форме, многие в порядке — могут и в премьер-лиге играть. Реванш в «Лужниках»? Да, возможно, если игроки будут готовы.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» прошел 8 июля на стадионе «Петровский». «Зенит» победил со счетом 2:0.

9 июля состоится матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России «Зенитом» и «Спартаком».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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