Коломейцеву очень хотелось прервать серию неудач "Локомотива" в Суперкубке

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев - о матче на Олимп-Суперкубок России с "Зенитом" (3:2)
— Все трофеи принципиальны. Суперкубок не исключение, - цитируют Коломейцева "Известия". - Тем более это была наша четвертая попытка за последние пять сезонов. Три предыдущие оказались неудачными. Поэтому мне и всей команде очень хотелось прервать эту нехорошую для "Локомотива" серию и порадовать болельщиков очередным трофеем.
— За счет чего перевернули ход встречи во втором тайме?
— Не знаю. Просто за счет желания и характера. Отступать было некуда, и ребята — молодцы. А Леша Миранчук вообще отлично сработал, забив два решающих гола.
В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.
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https://iz.ru/896802/aleksei-fomin/kogda-zenit-zabil-vtoroi-gol-situatciia-stala-nervnoi