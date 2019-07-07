Коломейцеву очень хотелось прервать серию неудач "Локомотива" в Суперкубке

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев - о матче на Олимп-Суперкубок России с "Зенитом" (3:2)

— Все трофеи принципиальны. Суперкубок не исключение, - цитируют Коломейцева "Известия". - Тем более это была наша четвертая попытка за последние пять сезонов. Три предыдущие оказались неудачными. Поэтому мне и всей команде очень хотелось прервать эту нехорошую для "Локомотива" серию и порадовать болельщиков очередным трофеем.

— За счет чего перевернули ход встречи во втором тайме?

— Не знаю. Просто за счет желания и характера. Отступать было некуда, и ребята — молодцы. А Леша Миранчук вообще отлично сработал, забив два решающих гола.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.