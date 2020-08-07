Кикнадзе назвал позором регламент Суперкубка
23:02
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал регламент Олимп-Суперкубка России, в котором его клуб проиграл «Зениту» (1:2).
— Зенит" надо поздравить с победой, отметить плохую организацию матча, — начал Кикнадзе.
— В чем заключается?
— Регламент, который утверждается в день матча — позор. История выплеснулась. Но это отговорки, жаловаться не буду — сыграли неплохо. Но для победы не хватило, в сезоне поиграем.
— Этот недочет с регламентом повлиял?
— Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то утверждать регламент за шесть часов до начала матча неправильно. Никто с этим спорить не будет. (Севастиан Терлецкий)
Полностью интервью с Кикнадзе — скоро на сайте «СЭ»
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