Кикнадзе назвал позором регламент Суперкубка

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал регламент Олимп-Суперкубка России, в котором его клуб проиграл «Зениту» (1:2).

— Зенит" надо поздравить с победой, отметить плохую организацию матча, — начал Кикнадзе.

— В чем заключается?

— Регламент, который утверждается в день матча — позор. История выплеснулась. Но это отговорки, жаловаться не буду — сыграли неплохо. Но для победы не хватило, в сезоне поиграем.

— Этот недочет с регламентом повлиял?

— Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то утверждать регламент за шесть часов до начала матча неправильно. Никто с этим спорить не будет. (Севастиан Терлецкий)

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