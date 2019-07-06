Гильерме: "Ребята жалуются, что шампанское кислое? А у меня вкусное!"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы над "Зенитом" в матче за Суперкубок (3:2) отметил, что у его команды есть все, чтобы провести успешный сезон.

– У нас есть все шансы для того, чтобы провести успешный сезон. Сейчас настроение отличное. Всегда приятно побеждать. Все довольны тем, как мы играли. Мы заслужили этот трофей, – рассказал Гильерме.

– Тяжело досталась победа?

– Да, тяжело. Игра была открытая, и, думаю, все болельщики, которые приехали на стадион, остались довольны.

– Как вам шампанское на вкус? Ребятам не понравилось, говорят, оно кислое.

– А у меня вкусное.

– Тогда почему все не выпили?

– Я уже два раза отпил (смеется).

– У русских есть традиция пить до дна. Знаете о ней?

– В чаше много шампанского. Не могу так много пить.

– Новый стадион "Динамо" понравился?

– Прекрасный. Такого же уровня, как наша арена. Как те российские стадионы, на которых проходил чемпионат мира.

– Вы выиграли у чемпиона России…

– Это не значит, что мы сильнее. У нас очень ровный чемпионат и сложно говорить, что кто-то лучше, а кто-то – хуже. Сегодня именно мы заслужили эту победу.

– Какое впечатление произвел "Зенит"?

– Для меня ничего особенного. "Зенит" всегда хорошо играет. Но сегодня мы были лучше.

– "Локомотив" стал сильнее, чем в прошлом году?

– Пока рано говорить. Это только первый матч в сезоне. (Елена Григорьевская)

"Локомотив" обыграл "Зенит" благодаря дублю Алексея Миранчука и стал обладателем Суперкубка России