"Локомотив" обыграл "Зенит" благодаря дублю Алексея Миранчука и стал обладателем Суперкубка России

"Локомотив" победил "Зенит" в матче за Олимп-Суперкубок России (3:2). Дублем в составе железнодорожников отметился хавбек Алексей Миранчук, еще один гол забил форвард Федор Смолов. У сине-бело-голубых дважды отличился нападающий Сердар Азмун.

Олимп - Суперкубок России

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 2:3 (1:1)

Голы: Смолов, 6 (0:1). Азмун, 45+2 (1:1). Азмун, 52 (2:1). Ал.Миранчук, 78 (2:2). Ал.Миранчук, 81 (2:3).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дриусси, Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Живоглядов (Идову, 84), Мурило, Чорлука, Рыбус, Ал.Миранчук, Крыховяк, Баринов, Ант.Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 67), Смолов (Коломейцев, 90+5).

Предупреждения: Живоглядов, 19. Смольников, 51. Оздоев, 68.

Удаление: Оздоев, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

6 июля. Москва. Стадион "Динамо".