Газзаев ответил на вопрос, способен ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев порассуждал о чемпионской гонке в новом сезоне.

В финале OLIMPBET Суперкубка России армейцы проиграли «Зениту» со счетом 0:0 (4:5 пен.).

— ЦСКА показал, что на длинной дистанции способен побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Сейчас сложно об этом говорить. Длинные турниры имеют свою специфику. Но если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление.

— В какую линию?

— Во все. Нужен и нападающий, и атакующий полузащитник. Кроме того, надо приобрести одного сильного центрального защитника. Сегодня, как я понимаю, Дивеева заменили из-за травмы. Но в целом, Игорь не отличается стабильностью. Так что при правильной селекционной работе армейцы способны замахнуться на самые высокие места.

Полное интервью Валерия Газзаева «СЭ»