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Сегодня, 21:06

Федотов высказался о матче с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал состояние, в котором армейцы подойдут к матчу с «Зенитом» OLIMPBET Суперкубке России

— 15 июля вам играть в Казани с «Зенитом». Не думаете, что команда не сможет отдохнуть?

— Времени мало, плюс мы закончили сезон 11-го числа. Игроки уезжают в сборную. ЦСКА провел 29 игр в 2023 году, учитывая матчи сборов, их надо считать. Это европейский график. Хорошо, что мы выдержали этот темп. Времени мало на раскачку, сборникам нужно дней 10, чтобы перевести дух. Нужна пауза для восстановления, для физики нужно меньше времени, но есть и другие функции.

— Была ли перед суперфиналом встреча с болельщиками?

— Футбол — для болельщиков. Спасибо им за поддержку. Помню, как они приехали на сборы, на матч с «Партизаном», они посещали тренировку. Мы всегда открыты, к нам можно без труда попасть в гости.

Матч «Зенит» — ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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