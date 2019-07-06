Борис Чухлов: "Матч проиграли Лунев и Семак. В третьем голе, как в детском саду, покатили мяч, а Андрей не поймал"

Экс-форвард "Зенита" Борис Чухлов поделился с "СЭ" своим мнением по поводу матча за Олимп-Суперкубок России против "Локомотива" (2:3). Лучшим игроком встречи признан Алексей Миранчук, оформивший дубль. Также в составе железнодорожников отличился Федор Смолов. У сине-бело-голубых дважды забил нападающий Сердар Азмун.

– Сегодня "Зенит" проиграл заслуженно, – считает Чухлов. – Середина поля была очень слаба, питерцы ее проигрывали на протяжении всего матча. Чудо, что повели 2:1. Во втором тайме, когда появился Ерохин, случился провал. Это не претензия к Александру, что он был не готов.

Считаю, что матч проиграли Лунев и Семак со своими заменами, потому что он решил, что результат предрешен после счета 2:1. Можно было того же Джорджевича выпустить не вместо Азмуна, который был способен забить третий, а Дзюбы. В таком сочетании было бы интересно. Но это пускай остается на совести тренера.

Братья Миранчуки сегодня показали, что они закрывают все остальные позиции, которые требуют усиления. Смолов, братья и все остальные показали, что они команда.

В первом голе виноват Лунев, в третьем – тем более. В начале матча он пропустил в ближний угол, хотя вратарь всегда отвечает именно за эту зону. Третий гол? В том моменте, как в детском саду, Миранчук покатил "щекой", а Лунев не поймал. Насколько он готов, пускай разбирается тренерский штаб. Хочу только поздравить "Локо" и Юрия Палыча. (Арман Мкртчян)