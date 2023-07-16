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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 14:05

Балахнин раскритиковал «Зенит» и ЦСКА за слабую игру в OLIMPBET Суперкубке России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что качество игры в OLIMPBET Суперкубке России между «Зенитом» и ЦСКА было неудовлетворительным.

«В принципе, не удивился ничему. Игра была, если мягко говорить, неважная. И та, и другая команда, очевидно, была не готова к матчу, это было видно и по предварительным играм. ЦСКА показал себя не с лучшей стороны в товарищеских матчах с «Динамо», «Зенит» на своем предсезонном турнире выглядел неубедительно. Поэтому ничего удивительного не было — на что футболисты были готовы, то они и показали. В полной мере, конечно, они еще не готовы к сезону. По содержанию игра была неудовлетворительной», — цитирует Балахнина «Газета.Ru»

15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/16/20883344.shtml
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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