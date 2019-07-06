Арбитр не назначил пенальти в пользу "Зенита"

В конце первого тайма матча за Олимп-Суперкубок России "Зенит" – "Локомотив" ошибку в ключевом эпизоде допустил арбитр Сергей Лапочкин, не назначивший пенальти в ворота железнодорожников. Судья не заметил, что защитник "Локо" Дмитрий Живоглядов в своей штрафной площади с нарушением правил сыграл против Бранислава Ивановича, задержав его рукой.

В том моменте Лапочкину помог бы видеоарбитр (ВАР), но в этой игре видеоповторы и видеоассистенты не используются. Лига и клубы не обращались с просьбой назначить ВАР, и РФС соответственно не запрашивал разрешения у ФИФА и ИФАБ. (Александр Бобров)