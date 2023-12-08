«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»

Алексей Грачев подвел итоги первого сезона для клуба в российском первенстве.

Одним из главных открытий сезона во втором дивизионе стал крымский клуб «Рубин Ялта». В своем дебютном сезоне команда завоевала серебряные медали в группе 1. Главный тренер ялтинцев Алексей Грачев ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

«Есть желание повышения в классе»

— Какой для вас главный итог дебютного для команды сезона во второй лиге?

— Главный итог — серебряные медали в нашем первом сезоне во второй лиге после долгожданной интеграции крымских клубов. Сначала мы вошли в первую шестерку команд нашей южной зоны, что позволило проверить себя в матчах с лучшими командами. Это большое достижение для нас.

— Итоговое второе место — успех? Или хотелось большего?

— Если учитывать все трудности и сложности, то, конечно, успех. Мы считаем его историческим для нашего полуострова. Но внутри, само собой, хотелось чуть большего. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему свое время.

— Стоит ли задача повышения в классе в следующем сезоне?

— Не будем пугать соперников, просто будем стараться и в следующем году бороться за призовые места. Если говорить о желании, то оно у нас, безусловно, есть — и в элитную группу второй лиги выйти, и в первую подняться.

— Насколько велика разница в уровне крымских и общероссийских соревнований?

— Разница есть, как в организационном, так и в спортивном планах. Особо отмечу более высокий темп игры и уровень сопротивления команд второго дивизиона. Если посмотреть на матчи внутри нашей «шестерки», то до момента определения победителя все игры завершались или вничью, или с минимальным преимуществом в счете.

— Самый запоминающийся матч сезона для вас?

— Самый запоминающийся матч — это первая победа. Ее можно сравнить с первой любовью. (Улыбается.) Для нас это встреча с командой «Кубань Холдинг» на выезде, когда мы буквально вырвали победу на последних минутах встречи.

— Ваша команда забивала много решающих голов именно в концовке матчей. В чем секрет?

— Нам удалось не только собрать сильную команду, но и создать прекрасный коллектив, которым двигала общая цель — победа в каждом матче чемпионата. Об этом говорили на каждой установке — матч продолжается 90 минут плюс добавленное время. Всегда нужно бороться до конца.

Фото ФК «Рубин Ялта»

«Никакой опасности не чувствуем. Спорт должен быть вне политики»

— Какие трудности ощутили в первом полноценном сезоне в России?

— Главной трудностью было собрать и подготовить команду к сезону за очень короткий период времени. Фактически за две недели мы формировали новую команду и продолжали комплектование даже после первого тура. Я считаю, что справились с задачей. Это подтверждается результатом.

— Какой выезд был самым долгим для вас?

— Самый дальний по времени и расстоянию выезд у нас был в Махачкалу на игру в конце ноября. Но я бы хотел сделать акцент на другом, самом сложном выезде для нашей команды. Это была поездка в город Майкоп, которая стала третьей подряд для команды на старте первенства. В этом матче мы уступили, потерпели первое поражение, и с таким настроением было сложнее всего возвращаться домой.

— Как команда реагирует на периодическую неспокойную обстановку в Крыму? Влияет ли она на тренировочный процесс?

— Мы не чувствуем никаких угроз или влияния на тренировочный процесс. Об инцидентах узнаем только из СМИ.

— Чувствуете ли вы опасность в связи с географическим расположением клуба?

— Опасности никакой не чувствуем. Ее не чувствовали и все наши гости — команды-соперники, приезжавшие в течение сезона в Ялту играть с нами. После ситуации с Крымским мостом мы просто больше времени тратили на паромной переправе, но достаточно быстро освоили альтернативный путь через новые территории и стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь.

— Каково ваше мнение относительно заявлений украинской федерации, которая против участия крымских клубов в российских соревнованиях?

— Спорт должен быть вне политики. Как наши олимпийцы, так и другие спортсмены, среди которых есть и футболисты, достигшие определенных результатов, должны показывать свой уровень на международной арене. А наше участие в соревнованиях второй лиги и обсуждать нечего.