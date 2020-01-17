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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Защитник Актисов перешел из «Спартака-2» в «Локомотив-Казанку»

20:09

«Локомотив-Казанка» подписал защитника Максима Актисова. 19-летний футболист — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 11 матчей и забил 1 гол в молодежном первенстве РПЛ, а также 6 игр за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ.

Дубль «Локомотива» идет в таблице группы «Запад» Олимп-ПФЛ на 10-м месте.

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