Защитник Актисов перешел из «Спартака-2» в «Локомотив-Казанку»
20:09
«Локомотив-Казанка» подписал защитника Максима Актисова. 19-летний футболист — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 11 матчей и забил 1 гол в молодежном первенстве РПЛ, а также 6 игр за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ.
Дубль «Локомотива» идет в таблице группы «Запад» Олимп-ПФЛ на 10-м месте.
Защитник Максим Актисов стал игроком «Казанки»!— ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) January 17, 2020
Максим родился в Чебоксарах, где и начал свою карьеру. Затем перебрался в Академию московского «Спартака». Вызывался в юношескую сборную России.
Добро пожаловать в семью, Макс! ???#мыКазанка pic.twitter.com/CPem1vab2S
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