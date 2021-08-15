Вторая команда «Оренбурга» обыграла вторую команду «Урала» в ФНЛ-2

«Оренбург-2» обыграл «Урал-2» в матче 5-го тура первенства ФНЛ-2 в группе 4 «Урал-Приволжье» — 2:1.

В составе оренбуржцев отличились Даниил Шилов и Денис Феденко, единственный гол екатеринбуржцев забил Кирилл Гуров.

«Оренбург-2» занимает 7-е место в турнирной таблице группы 4 «Урал-Приволжье» с 7 очками в 5 матчах, «Урал-2» идет на восьмой строчке с 6 очками в 4 играх.

Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

5-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:2 (1:1)

15 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».