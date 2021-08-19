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КДК РФС оштрафовал «Знамя Труда» на миллион рублей за использование поддельных документов

12:09
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал «Знамя Труда» за использование поддельных документов в матче с «Динамо-2» в 3-м туре российского первенства среди команд второго дивизиона клубов ФНЛ. Клуб оштрафовали на один миллион рублей.

Начальник команды из Орехово-Зуево Алексей Боженов дисквалифицирован на шесть месяцев, три из которых условно, и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также «Знамени труда» засчитано техническое поражение в этом матче со счетом 0:3. Игра, которая состоялась 1 августа, завершилась с аналогичным счетом.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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