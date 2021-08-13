Президент клуба ФНЛ-2 «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов объяснил, почему опубликовал совместную фотографию с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перед жеребьевкой элитного раунда Кубка России.

«Легион-Динамо» сыграет с «Уфой» и «Аланией».

«Это был акт устрашения», — сказал Лахиялов «СЭ».

Ранее Лахиялов предлагал Нурмагомедову заключить контракт с клубом. На вопрос, продвинулись ли их переговоры, президент «Легиона-Динамо» ответил: «Считаю, что теперь мы существенно продвинулись в них. В Махачкалу приедут команды из РПЛ и ФНЛ, это будет нашим козырем».

«Легион-Динамо» из ПФЛ шутит о подписании контракта с Хабибом Нурмагомедовым